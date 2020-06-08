Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.

Луни сообщил сотрудникам, что лондонская компания сократит 10 тысяч рабочих мест из нынешних 70100, причем большинство сокращений будет произведено до конца этого года.

Представитель компании отказался от прокомментировать ситуацию.

Сокращения рабочих мест последовали за сокращением расходов в 2020 году на 25%, о чем компания объявляла в апреле, когда пандемия коронавируса привела к беспрецедентному падению спроса на нефть.

Источники сообщили, что сокращение рабочих мест также является частью стремления Луни сделать 111-летнюю нефтяную компанию более гибкой, поскольку она готовится к переходу на низкоуглеродную энергетику.

В прошлом месяце Луни объявил о серьезном сокращении топ-менеджмента, вдвое урезав состав руководящей команды BP в соответствии с его планом по изменению структуры компании.

Вскоре после вступления в должность в феврале 49-летний генеральный директор заявил, что он создает 11 подразделений, чтобы "переосмыслить" BP и демонтировать традиционную структуру, в которой доминирует нефтегазодобывающий бизнес и подразделение переработки, маркетинга и торговли.