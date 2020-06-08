В Москве полностью возобновит работу каршеринг

Российская столица постепенно возвращается к привычной жизни, в том числе и ее транспортная экосистема. Вместе с отменой пропускного режима полноценную работу начнет и каршеринг.

Уже начиная со вторника, 9 июня, в Москве снимаются все ограничения с работы каршеринга. Операторы, наконец, возобновят работу по привычным правилам, а автомобили можно будет арендовать для любых краткосрочных целей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, чьим указом отменяется целый ряд ограничительных мер.

Каршеринг запустил работу еще 25 мая, однако был доступен в урезанном формате - пользователи могли арендовать автомобиль лишь на 5 дней, что многим оказалось не по карману. Кроме того, в Москве с 9 июня отменяется и пропускной режим на транспорте, так что оформлять электронные разрешения и указывать их при бронировании каршеринга больше не понадобится.

"С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время - автомобили продолжат дезинфицировать. И все же просим надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом - так безопаснее", - говорится в сообщении столичного Дептранса.

В ведомстве отмечают, что сейчас каршерингом пользуется 1,7 тысячи человек, однако уже с 9 июня эта цифра должна радикально вырасти, ведь общий размер парка автомобилей каршеринга в Москве достигает 30 тысяч машин.