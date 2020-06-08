Полмиллиарда лет: палеонтологи нашли древнейшего паразита

Учёные обнаружили древнейшее ископаемое свидетельство паразитизма. Ему ни много ни мало 515 миллионов лет!

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Сегодня почти все сколько-нибудь крупные группы живых существ подвергаются атакам паразитов. Мало того, для многих видов паразитарные инфекции являются одной из самых вероятных причин смерти.

Организмы ведут постоянную эволюционную гонку вооружений с непрошенными гостями. Необходимость не отстать от врага в этой гонке на выживание накладывает отпечаток на всю биосферу.

Так, по мнению многих специалистов, именно она поддерживает "спрос" на такой мощный, но дорогостоящий эволюционный механизм как половое размножение. Оно позволяет эффективнее изымать из генофонда вредные гены и накапливать полезные, увеличивая скорость эволюции. Но виды дорого платят за эту роскошь: ведь половина популяции состоит из самцов, не рожающих детёнышей. Нужна действительно веская причина, чтобы такая эволюционная стратегия оказалась выгодной. Постоянная эволюционная гонка с паразитами и является такой причиной.

При этом науке не известно, когда возник паразитизм. Ведь палеонтологам трудно доказать, что особи, чьи останки найдены вместе, находились именно во взаимоотношениях "паразит и хозяин", а не в каких-нибудь иных, а то и вовсе не оказались рядом случайно.

Отпечаток раковины особи вида N. wulongqingensis с прикреплёнными паразитами.

В новом исследовании представлены древнейшие доказательства подобных отношений. Учёные показали, что животные, обитавших в океане 515 миллионов лет назад, страдали от паразитов.

Речь идёт о виде Neobolus wulongqingensis, относящемся к типу плеченогих. Сегодня представители этого типа редки, однако в те времена они были весьма распространёнными. Внешне эти существа напоминают моллюсков, но это поверхностное сходство.

На раковинах некоторых особей вида N. wulongqingensis обнаруживаются прикреплённые к ним чужеродные трубки. Теперь исследователи показали, что каждая такая трубка была "домиком" для паразитического червя.

Собрав статистику, авторы выяснили, что носители подобных "украшений" имели меньшую массу тела, чем их свободные от трубок сородичи. Кроме того, трубки прикреплялись не где попало. Их утолщённые концы, где располагалась голова животного, были погружены в потоки воды, приносящие плеченогому пищу.

Это говорит о том, что в трубках жили существа, перехватывающие частички пищи до того, как они попадали в пищеварительный тракт хозяина. Эта практика известна как клептопаразитизм и широко распространена в наши дни. Ничего удивительного, что недоедавшие особи вида N. wulongqingensis имели сниженную массу тела.

Отметим, что по возрасту ископаемое принадлежит к эпохе кембрийского взрыва, когда массово стали появляться организмы с твёрдым скелетом. Считается, что именно тогда на Земле зародились животные с конечностями, глазами и другими специализированными органами.

Несомненно, эти новшества преобразили биосферу. В частности, эксперты полагают, что именно в то время хищники научились преследовать жертву. Возможно, паразитизм стал ещё одной эволюционной новацией этого бурного времени.

Поражённые червями особи плеченогого имели более низкую массу тела.

Впрочем, некоторые эволюционные прорывы, которые традиционно ассоциируются с кембрийским взрывом, могли произойти и раньше.

Добавим, что ранее Вести.Ru рассказывали о древнейшей пчеле с прилипшей пыльцой и паразитами. Писали мы и о вшах, обнаруженных в перьях динозавров.