Охранник офиса на Невском, выстреливший в голову посетителю, арестован на 2 месяца

Решением суда охранник офиса на Невском проспекте, который выстрелил в посетителя, отправлен в СИЗО до 4 августа. Октябрьский суд Петербурга сегодня избрал Зауру Каримову меру пресечения.

Происшествие случилось 4 июня. Молодой заходя в офис коммерческой фирмы, повздорил с охранником. Тот недолго думая, вынул пистолет и выстрелил оппоненту в голову, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

На Каримова завели уголовное дело. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе заседания суда обвиняемый заявил, что сбежал из офиса, чтобы поставить свечку за здоровье пострадавшего.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", адвокат Заура Каримова просил смягчить меру пресечения его подзащитному — отправить под домашний арест. Но судья настоял на аресте на два месяца.