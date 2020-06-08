Килиан Мбаппе подешевел на 6 миллионов евро

Французский футболист Килиан Мбаппе остался самым дорогостоящим футболистом в мире. Однако за время пандемии коронавируса его цена снизилась на 6 миллионов евро.

Базирующийся в Швейцарии Международный центр спортивных исследований назвал самых дорогих футболистов планеты. На первом месте остается нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Однако за полгода цена футболиста снизалась на 6 миллионов и составляет 259 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Место со второго по пятое заняли англичане — Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" 194 млн евро), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд 179 млн), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль" 171 млн) и Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед".152 млн). Далее расположились два футболиста "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах (144 млн) и сенегалец Садио Мане (139 млн). Также в десятку вошли француз Антуан Гризманн ("Барселона" 136 млн), канадец Альфонсо Дэвис ("Бавария" 133 млн) и англичанин Гарри Кейн ("Тоттенхэм"118 млн).