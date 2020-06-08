Британская фармацевтическая компания AstraZeneca хочет объединиться с американской Gilead

Крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании AstraZeneca обратилась к своему американскому конкуренту Gilead для обсуждения вариантов слияния компаний, передает Bloomberg.

Представители AstraZeneca связались с Gilead еще в мае, но, как отметили в агентстве, британская сторона не уточнила условий транзакции.

По сообщениям, в Gilead ведутся переговоры с консультантами, но компании не ведут официальных переговоров.

В Bloomberg отметили, что Gilead не заинтересована в слиянии с конкурентом, поскольку компания предпочитает только приобретение небольших компаний.

По состоянию на 5 июня стоимость компании AstraZeneca оценивалась в 141 миллиард долларов, а Gilead — в 96 миллиардов долларов. Если слияние состоится, сделка станет крупнейшей в отрасли и, вероятно, встретит противодействие со стороны британских регуляторов.

AstraZeneca в настоящее время сотрудничает с Oxford Vaccine Group в разработке вакцины от коронавируса.