Появились кадры задержания подозреваемых в резонансном нападении на инкассаторов

Пресс-служба МВД России обнародовала кадры задержания предполагаемых налетчиков, совершивших нападение на инкассаторов в Красноярске. Сотрудникам полиции удалось выйти на след злоумышленников и арестовать трех подозреваемых.

Напомним, что 30 мая преступники внезапно атаковали инкассаторов, обстреляв их из огнестрельного оружия. Ранив двух человек, они забрали деньги и скрылись на машине.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили транспортное средство – автомобиль ВАЗ-2106, на котором передвигались нападавшие. Эксперты-криминалисты в ходе осмотра места происшествия изъяли отпечатки пальцев и улики, имеющие значение для следствия", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции рассказали, что налетчики задумали нападение еще в 2017 году. Они заранее озаботились приобретением транспортного средства, регулярно тренировались в стрельбе, а один из них периодически посещал парикмахерские, где собирал чужие волосы, чтобы после ограбления высыпать их в салоне авто, и сбить с толку стражей порядка.

Преступниками оказались ранее не судимые местные жители. Известно, что похищенные деньги пока не найдены, в настоящее время правоохранители устанавливают их местонахождение.