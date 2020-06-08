Мать, истязавшая своего ребенка, устроилась на работу в детсад

В Самарской области суд обвинил мать в истязании ребенка, причинении ему телесных повреждений, а также в ненадлежащем воспитании детей. Ее осудили на 3 с половиной года условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Как напоминает ГТРК "Самара", четыре года назад женщина родила мальчика и девочку двойняшек. В результате частым побоям подвергалась только девочка. Также мать лишала ее пищи. Когда ребенок попал в больницы медики пришли в изумление — у девочки были выбиты передние зубы, и она была заметно истощена.

После этого, обоих детей из семьи изъяли. На мать завели уголовное дело. Пока шло следствие, женщина устроилась на работу в детский сад. Конечно, руководство учреждения о судимости ничего не знало. Как сообщает "КП-Самара" на собеседовании при приеме на работу та заверила, что семья у нее благополучная, проблем нет. После вскрывшейся лжи, женщине пришлось уволиться.

В настоящее время оба ребенка находятся в детском доме, дальнейшая их судьба неизвестна.