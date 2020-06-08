В чем особенность и ценность нового российского снайперского оружия

Новость о том, что российские оружейники создают снайперскую винтовку с заявленной дальностью стрельбы в 7 километров, наделала много шума в стране, в том числе в интернет-пространстве.

В эфире телеканала "Россия 1" основатель оружейной компании Lobaev Arms и создатель нового оружия Владислав Лобаев рассказал об особенностях и практической ценности своего детища.

По его словам, потребность в такого рода оружии давно существует. Есть две стороны его использования. Первая – рекордная, когда устанавливается предельная возможность винтовки.

Это в данном случае как раз и будет — дальность 7 километров. Вторая – практическая. Она будет позволять работать среднеподготовленному снайперу на гораздо большую дальность, чем принято в мире. Сейчас это порядка 2 километра.

"Наша разработка позволит продвинуть эту дальность до 3 километров, что очень существенно, это предельная дальность современного боя", — уточнил оружейник.

Он также отметил: все, что производит компания Lobaev Arms, делается исключительно из отечественных комплектующих. С 2006 года фирма не использует иностранных компонентов.

Что касается самой возможности стрельбы за горизонт, Лобаев пояснил, что это вполне реально, но практического применения не имеет.

"Если стрелок поднимется на 10 метров в высоту, горизонт составит уже около 11 километров. Но в России сложно найти настолько ровную степь, как стол. Всегда присутствуют холмы или пригорки, не говоря уже о городе", — резюмировал он.

"Само изделие давно готово. Сейчас проходит эксперимент с четырьмя видами патронов к нему. Речь идет о том, какой вид патронов после заводских испытаний останется", — заключил оружейник.