Кинолог рассказал, какие собаки тяжелее всего переносят жару и как им помочь

Некоторые домашние питомцы тяжело переносят жаркую погоду. Глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, как владельцам собак уберечь своих любимцев от перегрева.

"Большинство животных очень тяжело переносят воздействие высокой температуры. Берегите собаку от палящего солнца и высоких физических нагрузок", – сказал кинолог Агентству городских новостей "Москва".

По его словам, труднее всех в жару приходится собакам с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым и беременным животным. Щенки тоже находятся в зоне риска, поскольку у них еще не до конца сформировался механизм терморегуляции, который защищает взрослых собак. Если говорить о породах, то хуже всего жару переносят крупные и гигантские собаки – например, английский мастиф или ньюфаундленд.

Если собака часто ложится отдохнуть на прогулке, не реагирует на команды, с трудом дышит – вероятно, она перегрелась. Признаком теплового удара также являются побледневшие слизистые оболочки ротовой полости. В таком случае животное нужно переместить в тень, лучше всего на грунт, смочить прохладной водой уши, живот и подушечки лап собаки и затем обратиться к ветеринару.

В жаркие дни лучше отказаться от долгих прогулок с питомцем, можно перенести их на раннее утро или вечер, когда на улице нет палящего солнца. Из-за снижения физической активности собаке стоит урезать рацион. Нужно следить, чтобы в миске у животного всегда была свежая вода. В нее можно добавить кубики льда.

Кинолог отметил, что вопреки нашим представлениям густая шерсть не нагревает собаку, а наоборот защищает от жары.

"Шерсть выполняет функцию терморегулятора, защищая питомца от перегрева и переохлаждения. Поэтому стричь собаку из-за жары категорически нельзя", – пояснил Голубев.

Ранее сообщалось, что жара в Москве и области продержится до 12 июня. Температура будет выше нормы и в дневные часы будет достигать 30 градусов. Однако уже с субботы станет прохладнее, температура воздуха вернется к нормальным значениям – 10-15 градусов ночью и 20-25 днем.