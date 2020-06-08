Сыграли по-тихому: "Рубин" и "Крылья Советов" провели тайный матч в Казани

Казанский футбольный клуб "Рубин" и самарские "Крылья Советов" подозреваются в проведении несогласованного с местными властями матча. Встреча проходила на стадионе "Ак Барс Арена" в столице Татарстана восьмого июня.



Представители обоих клубов не смогли дождаться решения от властей по проведению контрольного матча и решили сыграть в футбол без огласки, сообщает "Татар-информ". Счет матча остается неизвестным.



Напомним, что на данный момент в российской премьер-лиге продолжается пауза, связанная с пандемией коронавируса. Возобновление чемпионата России по футболу запланировано на 19 июня. Первой встречей после паузы станет матч тех же "Крыльев" против грозненского "Ахмата".