Тревожные симптомы: когда женщинам возраста 50+ обязательно надо к врачу

В период менопаузы многие женщины чувствуют себя дискомфортно, но некоторым бывает особенно тяжело: появляется сильная раздражительность, начинаются сильные приливы, потливость, что нередко приводит к семейным проблемам.

Между тем, женщины стесняются обращаться с такими вопросами к врачам, надеясь, что пройдет само.

Так ли это? Или же чрезмерные приливы могут быть предвестниками более серьезных заболеваний?

В эфире телеканала "Россия 1" врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Жуманова, отвечая на соответствующий вопрос телезрительницы, отметила: в ряде случаев самостоятельно женщина справиться не может и надо идти к специалисту.

Это касается, в частности, описанных телезрительницей симптомов: повышенной раздражительности и сильных приливов.

Врач отмечает, что это — климактерический синдром, с которым надо обязательно справляться, иначе может быть и набор веса, и повышение давления, холестерина, сахара.

По ее словам, многие проблемы со здоровьем начинаются у женщин именно с этого периода.

Медик напоминает, что основной гормон эстроген при менопаузе понижается, а ведь именно он регулирует все обменные процессы в организме.

Соответственно, если есть подобные проявления, надо идти к врачу, чтобы он определил, нужны ли серьезные препараты, или будет достаточно фитоэстрогенов (природных заместителей гормона).

Екатерина Жуманова обращает внимание на то, что если говорить о заместительной гормональной терапии, то сначала надо пройти серьезное обследование.

Но зачастую бывает достаточно фитоэстрогенов, которые содержатся во многих продуктах: например, в бобовых, сое, семечках льна, чечевице и некоторых других.

Разумеется, придется серьезно ограничить или вовсе отказаться от жирного и сладкого, пирожных и тортиков. Словом, первый совет – это полностью перестроить питание, добавляя в него фрукты, овощи – витамины.

Второй совет: не лежать у телевизора с пультом, а делать хоть какие-то упражнения – гимнастику, приседания, быструю ходьбу (но не топтание по кухне).

Они, говорит эксперт, загоняют весь кровоток в мышцы, и таким образом выстраивается правильная система терморегуляции.

Кроме того, женщинам с сильными приливами и особенно летом надо в обязательном порядке отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей.