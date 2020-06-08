С собора Нотр-Дам-де-Пари снимают леса

В Париже строители приступили к демонтажу строительных лесов у шпиля Собора Парижской Богоматери. Речь идет о металлической конструкции весом около 200 тонн, которая расплавилась и деформировалась при пожаре в 2019 году. Рабочим предстоит распилить ее на части и потом спустить на землю при помощи строительного крана. Ожидается, что работы продлятся все лето, сообщает телеканал "Россия 24".

Данный этап работ является важным для Нотр-Дама-де-Пари. Как отмечает издание France Info, в самом начале работ оплавившаяся во время пожара структура была настоящей головоломкой. Установленные для реставрации леса состоят из сорока тысяч деталей.

В новом этапе работ примут участие две команды по пять промышленных альпинистов. Настоятель Нотр-Дама-де-Пари Патрик Шове отметил — лишь после разбора металлической конструкции можно будет говорить о том, что собор спасен.

Напомним, пожар во всемирно известном католическом храме произошел в апреле 2019 года. В результате возгорания обрушился шпиль собора. Утешительным является то, что структура собора и главные произведения искусства уцелели. Возможной причиной возгорания эксперты называют непотушенную сигарету или проблемы с электричеством. Специалисты полагают, что на восстановление собора могут уйти 10-15 лет.