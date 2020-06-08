Кажущееся похолодание: к выходным погода в Москве вернется к норме

По прогнозам синоптиков, к 12 июня жара отступит, и погода в московском регионе вернется к климатической норме.

"12-13 июня температура понизится до 20-22 градусов. Это нормальные июньские значения, но будет казаться, что наступило похолодание", — рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

8 июня воздух в столице прогрелся до 28 градусов тепла — это 6 градусов выше климатической нормы. Даже ночью столбики термометров не опускаются ниже 16 градусов.

9, 10 и 11 июня в Москве и области ожидается 26-30 градусов тепла. Местами могут пройти короткие теплые дождики, однако в основном будет солнечно.

12 июня ситуация в атмосфере начнет меняться, и станет немного прохладнее — от 22 до 27 градусов тепла. А вот 13 июня юго-восточный ветер сменит северо-западный, и температура воздуха упадет до 17-22 градусов. 14 июня немного потеплеет, но столбики термометров не поднимутся выше 24 градусов.