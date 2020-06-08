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8 июня 202017:20

Рухнувший под Мурманском мост можно было спасти

Под Мурманском в первый день лета рухнул железнодорожный мост. через реку Кола  Его опоры подмыло паводком. Для Мурманского порта это грозит потерей грузов на 1,5-2 миллиона тонн ежемесячно. Отремонтировать мост не успели, но шанс спасти его все же был: сыграть на опережение позволил бы автомониторинг состояния несущих конструкций строения. Подобные решения предлагает ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".

Внедрить такие технологии компания предлагает на всех критически важных объектах транспортной инфраструктуры. Дистанционная система непрерывного мониторинга будет сообщать о состоянии объектов в режиме реального времени. Система уже опробована, ее эффективность доказана, подчеркнул представитель "ЗащитаИнфоТранса". Такая система непрерывного мониторинга отслеживает состояние Комсомольского моста через Обь в Новосибирске на Западно-Сибирской железной дороге. Она в режиме реального времени контролирует параметры состояния несущих конструкций железобетонных и металлических мостов под действием нагрузок, автоматически оценивает техсостояние конструкций и позволяет своевременно принимать все необходимые меры по предотвращению их разрушения.

Внедрение автоматизированного непрерывного мониторинга технического состояния несущих конструкций мостов может дать максимально возможный уровень технической безопасности объектов, уверен директор дирекции развития ФГУП ЗИТ Александр Долгоруков.

Ежегодно в России на примерно 42 тысячи мостов и путепроводов приходится до сотни обрушений, которые могут сопровождаться не только экономическим ущербом и транспортными неудобствами, но и человеческими жертвами. За состоянием таких объектов, конструкции которых не только старятся и устают, но и в работу которых вносят свою лепту погодные условия, необходим постоянный и тщательный мониторинг. Технологии компании "ЗащитаИнфоТранс" помогают принимать своевременные меры для недопущения катастроф и трагедий.

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