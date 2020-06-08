Путин поручил создать единый портал для поиска вакансий

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать единую информационную платформу для поиска и размещения вакансий, сообщается на сайте Кремля.

На портале граждане должны иметь возможность размещать и искать предложения в сфере занятости, в том числе о работе временного характера.

Доклад Михаила Мишустина по соответствующей теме должен быть сделан до 1 июля. Органы службы занятости получат возможность заключать контракты на профессиональное обучение безработных граждан с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования как с единственным поставщиком. Кабмин должен внести изменения в законодательство о госзакупках также к 1 июля.

Президент постановил внести поправки в трудовое законодательство, направленные на совершенствование дистанционных форм труда работников и внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Премьер-министр должен подготовить предложения по этим вопросам к 20 декабря 2020 года

В целях повышения качества услуг по трудоустройству и предоставлению таких услуг в электронной форме, правительству России предстоит принять меры, направленные на совершенствование деятельности органов службы занятости населения.

Минтруду России совместно с Минобрнауки России, Минфином России, высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и при участии объединений работодателей поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образования и научные организации.