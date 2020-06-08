Названы ситуации, в которых банковские приложения небезопасны

Банковские приложения удобны, но в то же время могут таить опасность в некоторых ситуациях. Как защитить себя от угроз, пользуясь мобильным банком, рассказал агентству "Прайм" гендиректор некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По словам Щельцина, сервисы мобильного банкинга — одни из самых популярных приложений, которые пользователи устанавливают на смартфоны в первую очередь. В них удобно управлять счетами и решать вопросы, общаясь с представителями банка в чате, — даже быстрее, через через колл-центр.

Вместе с этим высокая функциональность несет за собой риск, предупредил эксперт. Злоумышленники, путем взлома смартфона, установки вредоносных программ или социальной инженерии, могут получить полный доступ к финансовым данным жертвы, вплоть до перевода средств на собственные счета.

Специалист подчеркнул, что не все приложения, которые размещаются в магазинах, принадлежат банкам. Иногда за ними может скрываться мошеннический софт, созданный для сбора пользовательских данных. Затем эта информация может использоваться в коммерческих целях — например, перепродаваться банкам и рекламодателям. "В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы — данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально", — предостерег Щельцин.

Чтобы не стать жертвой хакеров, эксперт порекомендовал использовать антивирус, разделять счета и платежи, а также ограничивать суммы, с которыми можно работать в банковском приложении.

"Не надо также кликать по коротким ссылкам с непонятных доменов в мессенджерах, не стоит скачивать приложения, которые запрашивают очень много возможностей в телефоне, такими приложениями могут быть фонарик или небольшая игра, — добавил специалист. — Лучше воздержаться от использования таких программ".