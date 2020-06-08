Компаниям Великобритании понадобится дополнительная финансовая поддержка

Около трети долга, который взяли на себя компании Великобритании в рамках правительственных программ чрезвычайного кредитования во время пандемии коронавируса, может оказаться непосильной, что повысит потребность в новом капитале у новых инвесторов, заявил финансовый регулятор, передает Reuters.

TheCityUK заявил, что к концу марта 2021 года компании могут изо всех сил пытаться покрыть расходы на финансирование в размере до 36 миллиардов фунтов стерлингов ($45,66 миллиарда) долга в рамках кредитных схем по борьбе с коронавирусом, которые предоставляют государственные гарантии для банков, выдающим кредиты компаниям.

Это превышает 60–70 миллиардов фунтов стерлингов существующего долга, что, вероятно, также будет напрягать заемщиков.

По словам TheCityUK, наиболее уязвимыми стали секторы недвижимости, жилья и общественного питания, а также строительства, причем на долю малых и средних предприятий пришлось около половины общего объема.

"Снятие долгового бремени с плеч жизнеспособных в других отношениях компаний будет иметь важное значение для поддержки устойчивого экономического восстановления", — сообщил в своем заявлении исполнительный директор группы Майлс Селик.

"Однако это огромная и сложная задача. Уже ясно, что универсального решения не будет", — отметил он.

Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли, который ранее предупреждал о возможной необходимости вовлечения государства, чтобы помочь компаниям справиться с их более высокими заимствованиями, заявил, что из-за пандемии COVID-19 многие фирмы нуждаются в рекапитализации.

"Насколько успешной будет эта рекапитализация, будет иметь большое влияние на устойчивость и эффективность восстановления экономики — и, следовательно, количество рабочих мест, которые экономика может поддерживать", — сказал он в Twitter.