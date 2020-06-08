Более половины водителей за рулем отвлекаются на смартфон и соцсети

Многих аварий можно было бы избежать, будь водители за рулем чуть внимательнее. А главной причиной потери концентрации у российских автомобилистов стали их гаджеты.

Более 61% российских водителей регулярно отвлекаются за рулем во время движения. Об этом говорят результаты свежего опроса, опубликованные агентством "Автостат". Причем, в подавляющем большинстве случаев причиной потери внимания становится смартфон либо телефон.

Респонденты признались, что чаще всего (40,5%) им приходится отвлекаться на телефонные звонки. Еще 7,4% из всех "отвлекающихся" прямо за рулем пишут СМС (вероятно, к ним же относятся сообщения в мессенджерах), а 4,1% признались в том, что периодически просматривают социальные сети.

Впрочем, многие российские водители все же понимают, что секундная потеря концентрации за рулем может привести к аварии. Сразу 38,7% респондентов ответили, что не отвлекаются за рулем на посторонние факторы и всегда предельно внимательны за рулем.

Между тем, в ГИБДД России отмечают, что на фоне пандемии коронавируса и связанных с этим мер по самоизоляции в стране резко упало число аварий - к примеру, в апреле их число снизилось на 43%.