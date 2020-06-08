Власти Германии раскритиковали решение США о выводе войск из страны

Координатор по трансатлантическим связям Германии подверг критике решение президента США Дональда Трампа вывести тысячи солдат из Германии, передает Reuters.

"Это совершенно неприемлемо, тем более что никто в Вашингтоне не задумывался заранее проинформировать своего союзника по НАТО — Германию", — заявил газете Rheinische Post Питер Бейер, член консервативной партии канцлера Ангелы Меркель.

После решения Трампа министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что он сожалеет о запланированном выводе американских солдат из Германии, назвав отношения Берлина с США "сложными".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю 2020 года вывести 9,5 тысяч американских военнослужащих из Германии.

Об этом мировую общественность проинформировала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома.

По информации издания, Трамп распорядился оставить в Германии 25 тысяч американских солдат и офицеров вместо нынешних 52 тысяч.