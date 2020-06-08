На благо экологии: OLED-дисплеи изготовили из волос человека

Австралийские инженеры из Технологического университета Квинсленда (QUT) показали, как отходы парикмахерских могут быть превращены в полноценные светоизлучающие экраны.

Свою разработку они описали в статье журнала journal Advanced Materials.

Как поясняют учёные, волосы, которые тоннами выбрасываются на свалки, являются хорошим источником углерода и азота. Эти химические элементы часто используются при создании устройств, излучающих свет.

Изобретатели Прашант Сонар (Prashant Sonar) и Амандип Сингх Панну (Amandeep Singh Pannu) и их устройство на наноточках.

Любопытно, как химикам пришла в голову идея использовать именно человеческие волосы? Из пресс-релиза QUT ясно только одно, что исходный материал они взяли в мужской парикмахерской города Брисбена.

Волосы затем контролируемо разрушили и сожгли при температуре около 240 градусов Цельсия. Полученный пепел послужил источником углерода и азота. Его учёные превратили в углеродные наноточки. Наноточки называются так, потому что имеют размер порядка 10 нанометров.

Наноточки были затем помещены в полимер. В этом материале они образовали некое подобие островков. Именно они и стали важной рабочей частью так называемого активного слоя OLED-устройства, которое с его помощью под воздействием слабого напряжения излучает голубой свет.

Команда инженеров Австралии показала, что сбритые в барбершопах волосы вполне могут пойти в дело, вместо того чтобы пополнять собою свалки.

Да, изучение получается не слишком ярким. Для создания телевизоров и даже экранов смартфонов такая технология не подойдёт. Однако такие органические светодиоды (так расшифровывается аббревиатура OLED) вполне можно было бы использовать в некоторых носимых устройствах, для создания "умной" упаковки, которая бы сообщала пользователю, что товар уже испорчен, в медицинских целях и так далее.

Их также можно было бы использовать там, где нужны небольшие источники света, например, в фитнес-трекерах и в медицинских устройствах, потому что они не содержат токсичных материалов, рассказывает один из авторов разработки Прашант Сонар.

В будущем учёные хотят исследовать возможность использования для тех же целей шерсти из салонов для животных, а также овечьей шерсти.

В отдельной работе австралийские учёные показали, что наноточки из волос человека можно использовать для обнаружения в воде опасного хлороформа, образующего в ходе дезинфекции воды хлором. Такие датчики демонстрируют высокую чувствительность и избирательность.

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