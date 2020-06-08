Представители Абрамовича опровергли сообщения о покупке картины "Крик"

Представители миллиардера Романа Абрамовича опровергли сообщения СМИ о том, что бизнесмен якобы приобрел самую известную картину норвежского импрессиониста Эдварда Мунка "Крик".

"Это не соответствует действительности", — заявили в пресс-службе инвестиционной компании Millhouse.

Ранее СМИ со ссылкой на аукционный дом Sotheby's передавали, что картина "Крик" была продана на торгах на 120 миллионов долларов (стартовая цена произведения составляла 50 миллионов долларов). Прежним владельцем шедевра был американский финансист коллекционер предметов искусства Леон Блэк.