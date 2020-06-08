В Орловской области вырос коэффициент заражения COVID-19

Властям Орловской области пока не удается смягчить режим ограничений. Коэффициент заражения коронавирусной инфекцией устойчиво растет. За минувшие сутки зафиксировано 97 новых инфицированных. Новые очаги выявлены в психиатрической больнице Орла и ОКБ.

Как сообщает ГТРК "Орел", сегодня на совещании у губернатора с участием главных врачей больниц обсуждалась ситуация со вспышками COVID-19 в стационарах.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил: "В больничных учреждениях, где основной очаг заражения, необходимо принимать дополнительные меры выявлению фактов попадания инфекции, А также по работе самих медработников".

Глава региона сообщил. что в больнице имени Боткина введены дополнительные койки в количестве 232 штуки. Теперь пациенты из больницы имени Семашко поступают в Боткинскую больницу.

По данным управления Роспотребнадзора, за неделю в более 40 семьях с подозрением на коронавирус, диагноз подтвердился у 105 человек. В режиме самоизоляции остаются чуть больше 1100 жителей региона.

По информации оперативного штаба на 8 июня в регионе зарегистрировано 2967 случаев заболевания коронавирусом. На сегодня в регионе подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число больных составило 1461 человек, выздоровели 1474 человека. Жертвами вируса стали 32 жителя региона.