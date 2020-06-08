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Допинг-скандалы 1 час назад

8 июня 202018:20

Легкая атлетика. Чемпион Европы Шустов решением CAS дисквалифицирован на 4 года

Imago-Images/ТАСС

Российский прыгун в высоту, чемпион Европы Александр Шустов признан Спортивным арбитражным судом (CAS) виновным в нарушении антидопинговых правил. Он дисквалифицирован до лета 2024 года.

Отсчет бана легкоатлета из России начался пятого июня 2020 года, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики. Ему вменили вину в использовании или попытке использования запрещенной субстанции или запрещенного метода. Его результаты с 8 июля 2013 по 7 июля 2017 года аннулированы.

Сам Шустов заявил, что CAS вынес вердикт на основе показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова: "Все основывается на показаниях Родченкова. Процесс в отношении меня был фарсом. Никаких прямых доказательств нет, только косвенные — якобы я участвовал в государственной программе, о который ничего не знал. Три мои пробы делали разными лабораториями — они ничего не выявили", — цитирует Александра РИА Новости.

Напомним, что Шустов объявил о завершении карьеры еще в 2017 году.

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