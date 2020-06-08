АвтоВАЗ испытывает новый Renault Clio — он может появится в России

Типичный европейский хэтчбек Renault Clio в России не продается. Однако на задворках АвтоВАЗа очевидцы заметили сразу пару таких автомобилей, поэтому не исключено, что "Клио" все-таки появится на нашем рынке.

Фотографии, на которых запечатлены два хэтчбека Renault Clio последнего поколения, были сделаны на территории научно-технического центра АвтоВАЗа и размещены в паблике AvtoVAZ News. Сообщается также, что эти "Клио" были ввезены еще до закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Зачем тольяттинскому автозаводу понадобились европейские хэтчбеки Renault, неизвестно, но ряд гипотез на этот счет все же имеется.

Renault Clio, предположительно, на территории НТЦ АвтоВАЗ. Фото: vk.com/avtovaznewsspb

Во-первых, АвтоВАЗ входит в структуру альянса Renault-Nissan и может выполнять некие подрядные функции по части испытаний нового Clio силами тольяттинского НТЦ . Во-вторых, есть ненулевая вероятность того, что АвтоВАЗ может локализовать производство этой модели на своем конвейере.

Против этой версии играет тот факт, что хэтчбеки B-класса в России пользуются минимальным спросом. Кроме того, в основе Renault Clio лежит современная платформа CMF-B, а конвейер АвтоВАЗа заточен под модели на архитектуре B0.