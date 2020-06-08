В Новом Уренгое опровергли информацию о родившемся с коронавирусом младенце

Руководитель перинатального центра горбольницы в Новом Уренгое опроверг слухи о родившемся с коронавирусом младенце. Эта информация появилась в ряде региональных СМИ.

Глава Центра Иван Лазарев пояснил, что действительно у младенца выявлен положительный тест на коронавирус, но он появился позже родов. Возможно, передался от матери, которая ухаживала за малышом в отделении интенсивной терапии.

Дело в то, что ребенок родился ослабленный, был помещен в реанимационное отделение. В роддом женщина поступила с отрицательным тестом на вирус, однако имела контакты с носителями COVID-19 по месту жительства. Описаны случаи позднего проявления инфекции. Так и произошло в данном случае: у матери и ребенка уже при переводе в отделение патологии оказался положительный анализ на коронавирус.

Как передает ГТРК "Ямал", подобная ситуация первый раз возникла в регионе. Врачи надеются, что больше она не повторится. Рождаемость в области стабильная, есть случаи инфицированных рожениц. В таком случае врачи сразу после родов забирают младенца в обсерватор. Доказано, что через плаценту плод заразиться не может, значит новорожденные стерильны. Уже после двухнедельного карантина и повторного отрицательного анализа малыша отдают родителям. Сейчас шестеро ковид-новорожденных остаются на изоляции и ждут результатов теста на коронавирус.