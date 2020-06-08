Путин подписал закон о создании единой базы с данными россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального реестра личных данных граждан страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Данные для общей базы будут предоставлять МВД, Минобороны, Минобрнауки, а также другие профильные ведомства и внебюджетные фонды. В ней будут храниться сведения всех жителей России, а также проживающих на территории страны иностранцев и лиц без гражданства.

Единый регистр будет включать ФИО, пол, дату, место рождения и смерти, паспортные данные, свидетельство о регистрации ИП, СНИЛС и ИНН, сведения о семейном положении, уровне образования, статусе военнообязанного, медицинском страховании и так далее.

Ведение информационного ресурса поручено Федеральной налоговой службе (ФНС). Оператор также будет отвечать за защиту хранящихся в нем сведений.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 21 мая и одобрен Советом Федерации 2 июня. По мнению его авторов, единая база данных россиян позволит упростить получение госуслуг, сократить объемы бумажного документооборота, а также уменьшить количество случаев мошенничества в налоговой сфере.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Требование об использовании регистра как единственного и обязательного источника сведений начнет действовать с 2023-го. Как ожидается, в полноценном режиме система заработает в 2025 году, по окончании переходного периода.