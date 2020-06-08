8 июня 202018:57

Чистка у "Локомотива". Клуб покинул Хеведес, Рыбус готовится к Турции

ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" остался без чемпиона мира в составе сборной Германии Бенедикта Хеведеса. "Железнодорожники" объявили о расторжении контракта с 32-летним защитником. Одним из следующих команду может покинуть поляк Мацей Рыбус.

Хеведес сам изъявлял желание о разрыве контракта с красно-зелеными. Причиной тому послужила ситуация с коронавирусом в России. Бенедикт переживает за здоровье и категорично обозначил свою позицию — возвращаться из Германии он не хочет. По одному из вариантов он может продолжить карьеру в родной Бундеслиге, либо и вовсе завершить карьеру.

И "Локомотив" пошел ему навстречу — москвичи на официальном сайте объявили о расторжении контракта.

Рыбус же может сменить команду из-за того, что "железнодорожники" не предлагают ему новое соглашение, о чем в разговоре со Спорт24.Ru заявил агент игрока Мариуш Пекарски. Более того, по его словам, для Рыбуса уже найден новый клуб. Название команды не называется, но известно, что она из Стамбула.

Напомним, что на данный момент "Локомотив" на своей подмосковной тренировочной базе в Баковке продолжает подготовку к возобновлению российской премьер-лиге. Старт "железнодорожников" в 23 туре чемпионата намечен на 21 июня, когда на своем стадионе в Черкизове они примут "Оренбург".

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