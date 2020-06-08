8 июня 202020:08 ГТРК "Оренбург"

20 лучших соцработников Оренбургской области получили награды

В России отмечается день социального работника. В этой сфере, по данным Минтруда, заняты почти полмиллиона человек. Поздравления сегодня получают во всех уголках страны.

Из-за пандемии по коронавирусу в этом году торжественные мероприятия проходят в виртуальном пространстве. В режиме видеотрансляции глава Минсоцразвития Оренбургского региона Татьяна Самохина поздравила коллег с профессиональным праздником и выразила слова благодарности за милосердие и трудолюбие.

Как отмечает ГТРК "Оренбург", в области действует 65 учреждений соцзащиты, в них работают более 8 тысяч специалистов. Сегодня 20 лауреатов областного конкурса "Лучший работник соцобслуживания" получили денежные премии, а также ведомственные  награды.

Напомним, президент Владимир Путин провел встречу в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника. Он особо отметил, что приверженность к состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла России выдержать суровые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Текст: ГТРК "Оренбург"

Сейчас

19:20

Начальнику норильского ТЭЦ предъявлено обвинение

14:20

Собянин: все ограничения по коронавирусу будут сняты в разные дни июня

13:44

Правительство сняло ряд ограничений на въезд и выезд из России

13:20

Мишустин: прирост заболеваемости коронавирусом в Москве ниже, чем по России

12:59

Старшекурсники смогут учить школьников

12:25

Джигарханян госпитализирован в шестой раз за два года

11:37

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Самоизоляция и пропуска остаются в прошлом: Москва снимает ограничения

Самоизоляция и пропуска остаются в прошлом: Москва снимает ограничения

20 минут назад
СКР предъявил обвинение сотруднику ТЭЦ, где прошла утечка топлива

СКР предъявил обвинение сотруднику ТЭЦ, где прошла утечка топлива

1 час назад
Провокации, грабежи и погромы: в Брюсселе не утихают протесты

Провокации, грабежи и погромы: в Брюсселе не утихают протесты

29 минут назад
Путин поручил увеличить пособия по безработице и поддержку родителей

Путин поручил увеличить пособия по безработице и поддержку родителей

3 часа назад
Вице-мэр Москвы рассказала, как пандемия отразилась на социальной сфере

Вице-мэр Москвы рассказала, как пандемия отразилась на социальной сфере

50 минут назад
Обращение Сергея Собянина к москвичам. Полный текст

Обращение Сергея Собянина к москвичам. Полный текст

3 часа назад
Маляр-аферист или обманутый любовник? Волочкову обвинили в лжебеременности

Маляр-аферист или обманутый любовник? Волочкову обвинили в лжебеременности

2 часа назад
Правительство сняло ряд ограничений на въезд и выезд из России

Правительство сняло ряд ограничений на въезд и выезд из России

6 часов назад
Мясников: маски не защищают, а создают ложное ощущение безопасности

Мясников: маски не защищают, а создают ложное ощущение безопасности

4 часа назад
Кажущееся похолодание: к выходным погода в Москве вернется к норме

Кажущееся похолодание: к выходным погода в Москве вернется к норме

3 часа назад
Проблемы с голосом и методы его восстановления

Проблемы с голосом и методы его восстановления

5 часов назад
На Вести.Ru в Facebook подписались 2 миллиона человек

На Вести.Ru в Facebook подписались 2 миллиона человек

7 часов назад
Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

Юлия Ауг: 100 ролей к юбилею

10 часов назад
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

1 час назад
Путин подписал закон о создании единой базы с данными россиян

Путин подписал закон о создании единой базы с данными россиян

2 часа назад
В Москве умерла одна из старейших жительниц города

В Москве умерла одна из старейших жительниц города

2 часа назад
Подростки три раза перевернулись после ДТП и сбежали. Видео

Подростки три раза перевернулись после ДТП и сбежали. Видео

2 часа назад
На благо экологии: OLED-дисплеи изготовили из волос человека

На благо экологии: OLED-дисплеи изготовили из волос человека

3 часа назад
Тревожные симптомы: когда женщинам возраста 50+ обязательно надо к врачу

Тревожные симптомы: когда женщинам возраста 50+ обязательно надо к врачу

3 часа назад
С собора Нотр-Дам-де-Пари снимают леса

С собора Нотр-Дам-де-Пари снимают леса

3 часа назад
Названы ситуации, в которых банковские приложения небезопасны

Названы ситуации, в которых банковские приложения небезопасны

3 часа назад
Кинолог рассказал, какие собаки тяжелее всего переносят жару и как им помочь

Кинолог рассказал, какие собаки тяжелее всего переносят жару и как им помочь

3 часа назад
"Снова накажу тебя": Флойд Мэйвезер бросил Макгрегору вызов на бой-реванш

"Снова накажу тебя": Флойд Мэйвезер бросил Макгрегору вызов на бой-реванш

3 часа назад
Полмиллиарда лет: палеонтологи нашли древнейшего паразита

Полмиллиарда лет: палеонтологи нашли древнейшего паразита

5 часов назад
Новая Зеландия победила коронавирус

Новая Зеландия победила коронавирус

6 часов назад
Пьяная меломанка "прокатила" полицейского на двери своей машины. Видео

Пьяная меломанка "прокатила" полицейского на двери своей машины. Видео

6 часов назад
Олег Газманов узнал свою судьбу со спины

Олег Газманов узнал свою судьбу со спины

6 часов назад
Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заболел коронавирусом

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман заболел коронавирусом

6 часов назад
Нью-йоркский Брайтон-Бич взяли под охрану русские байкеры

Нью-йоркский Брайтон-Бич взяли под охрану русские байкеры

7 часов назад
"Весь апрель мы ее не видели": мать рассказала об умершей от рака дочери-волонтере

"Весь апрель мы ее не видели": мать рассказала об умершей от рака дочери-волонтере

7 часов назад
В Петербурге подростки палками жестоко избили мальчика из-за качелей

В Петербурге подростки палками жестоко избили мальчика из-за качелей

7 часов назад
Онемение во сне: о чем сигналит "туннельный синдром"

Онемение во сне: о чем сигналит "туннельный синдром"

7 часов назад
Джигарханян госпитализирован в шестой раз за два года

Джигарханян госпитализирован в шестой раз за два года

8 часов назад
Шаг к человеку-невидимке? Созданы человеческие клетки с выключателем прозрачности

Шаг к человеку-невидимке? Созданы человеческие клетки с выключателем прозрачности

8 часов назад
Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

9 часов назад
Герхард Шрёдер вновь возглавил совет директоров "Роснефти"

Герхард Шрёдер вновь возглавил совет директоров "Роснефти"

9 часов назад
Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

Стрелявший по людям мужчина умер в больнице

10 часов назад
Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

Медведя с бидоном на голове заметили на Камчатке

10 часов назад
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

12 часов назад
В Берлине по запросу США арестован российский диджей

В Берлине по запросу США арестован российский диджей

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку