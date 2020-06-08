20 лучших соцработников Оренбургской области получили награды

В России отмечается день социального работника. В этой сфере, по данным Минтруда, заняты почти полмиллиона человек. Поздравления сегодня получают во всех уголках страны.

Из-за пандемии по коронавирусу в этом году торжественные мероприятия проходят в виртуальном пространстве. В режиме видеотрансляции глава Минсоцразвития Оренбургского региона Татьяна Самохина поздравила коллег с профессиональным праздником и выразила слова благодарности за милосердие и трудолюбие.

Как отмечает ГТРК "Оренбург", в области действует 65 учреждений соцзащиты, в них работают более 8 тысяч специалистов. Сегодня 20 лауреатов областного конкурса "Лучший работник соцобслуживания" получили денежные премии, а также ведомственные награды.

Напомним, президент Владимир Путин провел встречу в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника. Он особо отметил, что приверженность к состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла России выдержать суровые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.