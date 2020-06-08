Вице-мэр Москвы рассказала, как пандемия отразилась на социальной сфере

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" в День социального работника рассказала, сколько сейчас человек работают в этой отрасли и как пандемия коронавируса увеличила нагрузку на эту сферу.

По словам столичного деятеля, в городе очень развита данная структура. В соцсфере на сегодня работают более сорока тысяч человек. Более четырех миллионов граждан получают льготы выплаты. Социальная защита предоставляется различным категориям жителей, в числе которых инвалиды, пенсионеры, дети, оставшиеся без попечения родителей и так далее. Анастасия Ракова отметила, что основной фокус сосредоточен на тех, кто волею судьбы находится в самом уязвимом положении, не может выйти из дома по состоянию здоровья. Вице-мэр обратила внимание на то, что на сегодня на социальном надомном обслуживании находится около 130 тысяч москвичей.

Ракова рассказала, что в условиях коронавируса не осталось ни одной отрасли, на которую бы не увеличилась нагрузка. С приходом пандемии у соцслужбы появилось более двух миллионов новых получателей услуг. Покупка лекарств, продуктов, вынос мусора, выгул собаки — все это легло на плечи соцработников. Вице-мэр при этом отметила, что им удалось оперативно увеличить численность сотрудников.

Столичный деятель рассказала, что в психиатрических клиниках, пансионатах для ветеранов труда была проведена большая работа для того, чтобы не допустить в них занос инфекции. Анастасия Ракова отметила, что с этой работой удалось справиться достойно.



На вопрос о том, положены ли соцработникам какие-то выплаты в связи с пандемией, вице-мэр ответила, что их труд был оценен должным образом. Кроме того, соответствующий указ о доплатах подписал президент Владимир Путин.

Анастасия Ракова выразила надежду на то, что те социальные проекты, которые они реализовывали до пандемии, будут доделаны до конца. Вице-мэр отметила, что до конца года они планируют запустить еще несколько учреждений "Мой социальный центр". По ее словам, такие места могут предоставляться как новые территории для досуга людей, где можно было бы поиграть в бильярд, настольный теннис, найти единомышленников, друзей. Если новая форма работы понравится жителям города, то власти постараются увеличить количество таких центров.