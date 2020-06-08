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Коронавирус 20 минут назад

8 июня 202020:34 Марина Громова

Самоизоляция и пропуска остаются в прошлом: Москва снимает ограничения

Самоизоляция и пропуска остаются в прошлом: Москва снимает ограничения

Долгожданная новость для москвичей: уже 9 июня по столице можно будет перемещаться без пропусков. Все смогут спокойно выходить из дома, в общественном транспорте снова заработают социальные карты. Об отмене особого режима объявил московский мэр Сергей Собянин. Ограничения будут сниматься в 3 этапа.

Гулять в парках или около дома, заниматься спортом на улице можно будет без ограничений уже с 9 июня. Электронный пропуск для этого не потребуется. Режим самоизоляции тоже будет отменен.

Снимать ограничения будут постепенно в три этапа.

"9 июня могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В привычном режиме заработает каршеринг. Машины, как и раньше, можно будет арендовать на короткий срок.

К обычной жизни возвращается и московский транспорт. В метро уже заметно больше людей. Социальные карты всем льготникам разблокируют 9 июня. Пользоваться проездными и ездить по городу можно будет свободно.

"Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В театрах и цирках возобновят репетиции — не по видеосвязи, а, как и до пандемии, на сценах и манежах.

С 16 числа заработают летние веранды ресторанов. Откроются библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. Стоматологии начнут принимать плановых пациентов. Разрешат спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более, чем на 10 процентов.

С 23 июня возобновят работу все кафе и рестораны. Снова можно будет ходить в фитнес-клубы и бассейны. В обычном режиме заработаются детские сады. Во дворах и парках откроют детские и спортивные площадки.

С каждым днем новых выявленных случаев коронавируса COVID-19 в столице все меньше. Выписывают людей больше, чем госпитализируют. При том, что Москва — один из самых густонаселенных городов планеты, катастрофы удалось избежать.

"Перед нами было три варианта действий. Первый — с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй — вообще ничего не предпринимать. И третий, средний между этими крайностями, сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Так мы и сделали", — объяснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Десятки больниц своевременно переоборудовали для борьбы с инфекцией. Врачи и медсестры в кратчайшие сроки сменили квалификацию. Началось беспрецедентное массовое тестирование.

"Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению к полноценной жизни", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

И даже в этих условиях привычная жизнь возможна. На Красной площади прямо сейчас проходит ежегодная книжная ярмарка — в этом году в камерном формате и с соблюдением всех мер безопасности.

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