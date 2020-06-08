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Беспорядки в США 1 час назад

8 июня 202021:17 Валентин Богданов

Золотой гроб и роспуск полиции: похороны Джорджа Флойда превратились в политическое шоу

Золотой гроб и роспуск полиции: похороны Джорджа Флойда превратились в политическое шоу

Похороны Джорджа Флойда могут посетить в общей сложности до 10 тысяч человек. В эти минуты в Хьюстоне началась церемония прощания с погибшим. Несколько часов назад катафалк с его телом въехал на территорию местной церкви. Информация о том, что на юг едут сотни жителей Миннеаполиса, Нью-Йорка и Вашингтона не на шутку встревожила власти Техаса.

Третья и последняя поминальная служба по Джорджу Флойду состоится в Хьюстоне — в городе, в котором он вырос до переезда в Миннеаполис, где умер от рук полицейского Дерека Шовена. Церемония пройдет в церкви Fountain of Praise и продлится 6 часов. В университете Хьюстона отменили все занятия, чтобы студенты и учителя могли посетить службу.

На Джордже Флойде уже делают деньги. По пути к церкви стоит стол с масками черного цвета. На них надписи "Жизни черных имеют значения". На соседнем столе лежат майки с изображением Флойда.

- Какой цвет самый популярный?

- Темно-синий.

- сколько это стоит?

- Двадцать долларов. Они все по двадцать.

Зарабатывают на Флойде и политический капитал. На автобусе, который привез горожан на поминальную церемонию, агитация от местного техасского сенатора Родни Эллиса. Пришли и те, кто лично знал Флойда и его семью.

"Он был хорошим человеком. Вся его семья – хорошие люди. Я считаю, сейчас мы должны сплотиться, начать работать вместе, чтобы взять ситуацию в свои руки", — говорит Наубатру Бэй.

Тут церемония будет открытой, а завтра — все только для своих. Из Северной Каролины в Хьюстон, который Флойд покинул ради новой жизни в Миннеаполисе после освобождения (6 лет назад он вышел, отсидев за разбой), уже доставили золотой гроб.

Соболезнования семье лично выразит Джо Байден. Он специально выберется в Техас, но на саму церемонию не пойдет, там будут показывать его видеообращение — двойной пиар. А Байден хочет предстать скромным, чтобы никто не отвлекался на него и охраняющих его агентов Секретной службы.

Между тем, в суде округа Хеннепин в Миннеаполисе сегодня ждут убийцу Флойда — Дерека Шовена. Там начинаются слушания, и Шовен впервые должен лично предстать перед судьей. Ему и троим другим патрульным, что принимали участие в аресте, который поджег Америку, предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Все они за решеткой.

За преступные действия этой четверки должны ответить их коллеги, считают в городском совете Миннеаполиса. Департамент полиции там хотят разогнать. Тринадцать голосов "за", и только девять "против".

"Мы взяли на себя обязательство ликвидировать полицейскую деятельность, как мы ее знаем, в городе Миннеаполис", — заявляет Лиза Бендер, глава городского совета Миннеаполиса.

Мэра города, демократа Джейкоба Фрэя, который рыдал перед золотым гробом Флойда и вставал на одно колено, толпа сторонников движения Black Lives Matter заставила публично заявить, готов ли он снять полицейских с довольствия. Когда Фрей сказал, что не готов, его освистали и отправили восвояси.

Идея членов горсовета Миннеаполиса оказалась заразительной. Не в такой радикальной форме, но ее тоже поддержал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он собирается снизить финансирование полиции крупнейшего города США в пользу молодежных инициатив.

"Детали будут проработаны в ближайшие недели. Но я хочу, чтобы люди поняли: мы стремимся перераспределить ресурсы, чтобы сосредоточить внимание на нашей молодежи", — объяснил Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка.

За реформу полиции выступили и демократы в Конгрессе США, устроившие сегодня целое шоу в поддержку протестующих. Они появились перед камерами в шарфах с традиционной африканской расцветкой, после чего опустились на одно колено почтить память Джорджа Флойда. Стоять остался только конгрессмен Джерри Надлер — по состоянию здоровья. А Нэнси Пелоси не смогла подняться на ноги без посторонней помощи.

Что будет при таком раскладе, если в городе вновь вспыхнут беспорядки, представить страшно. Секретной службы ведь на всех не хватит. Вот опубликованные накануне кадры от 4 июня. На них Трамп как раз встречается с офицерами охраны, когда вокруг Белого дома бушевали беспорядки.

Протесты в Америке подугасли, но не стихли. Тысячи людей снова на улицах Лос-Анджелеса. Жесткие аресты в Алабаме — полиция снова бьет протестующих, достается даже лежащему, целятся в голову.

Тревожнее всего в Сиэтле. В толпу протестующих на огромной скорости влетел черный седан. Участники митинга пытались вытащить из машины водителя, но тут раздался выстрел. Ранив того, кто был ближе всего, мужчина выскочил и затерялся в толпе, расчищая себе путь все тем же оружием. Впрочем, стрелка уже арестовали.

В нынешней неспокойной атмосфере достаточно спички, чтобы вспыхнул скандал. Ругаются друг с другом даже в семьях. Вот молодая девушка сокрушается из-за того, что ее родители не поддерживают протестующих.

- Есть люди, пытающиеся чего-то добиться, а есть грязные животные.

- Ты называешь цветных людей животными? Ты издеваешься? Это ненормально! Не важно, что ты имел в виду. Это ненормально! Почему ты считаешь расизм нормой?

Раскол и среди республиканцев. Среди участников марша в Вашингтоне замечен Митт Ромни. Он первый из сенаторов от партии, которая поддерживает Трампа, присоединился к протестам.

"Мы должны выступить против расизма и жестокости. Мы должны сказать: "Жизни черных имеют значение", — считает Митт Ромни, сенатор США от штата Юта.

Бывший глава Госдепа Колин Пауэлл, тоже республиканец, и вовсе заявил, что переходит на сторону Джо Байдена.

"У нас есть Конституция, и мы должны ее соблюдать. А вот президента Трампа занесло далеко за ее границы", — указал Колин Пауэлл, в 201-2005 годах — государственный секретарь США.

Трамп напомнил бывшему госсекретарю позорные факты его же биографии. Пробиркой в ООН тряс как раз Пауэлл.

"Пауэлл — тот самый упрямец, который несет огромный груз ответственности за то, что втянул нас в катастрофические войны на Ближнем Востоке, только что объявил, что будет голосовать за еще одного упрямца — сонного Джо Байдена. Разве на Пауэлл сказал, что у Ирака было оружие массового уничтожения? У них его не было, но мы отправились на войну!" — написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

На фоне конфликта еще более партийной стала американская пресса. Цензура включается на уровне редколлегий. Один из ключевых редакторов New York Times Джеймс Беннет вынужден был уволиться из-за материала о применении войск против демонстрантов. Вина Беннета только в том, что он опубликовал заметку сенатора республиканца Тома Коттона под названием "Отправьте войска". Войска никто не прислал, а вот Беннета руководство либеральной газеты отправило на улицу.

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