Коронавирус проникает в мозг и лишает обоняния

Подавляющее большинство всех заболевших коронавирусом вообще не передают вирус никому. Но зато 20% — это так называемые суперраспространители. К таким выводам пришли ученые Гонконга. Еще одно открытие касается ранее выявленного признака коронавируса — потери обоняния. Оказывается, некоторые пациенты не чувствуют запахи и после выздоровления.

Этот неприятный симптом в науке называется аносмия. О том, что потеря обоняния — спутник COVID-19, известно давно. Что выяснили американские врачи недавно, так это то, что к части пациентов даже после выздоровления, спустя месяцы, обоняние так и не вернулось.

Как это — жить без запахов, показывает этот эксперимент, где люди пытаются угадать, что они едят, по одному только вкусу, не пользуясь другими органами чувств.

Немецкие молекулярные биологи обнаружили, что коронавирус проникает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, а через них — в центральную нервную систему. Такие данные немцы получили, изучив образцы тканей 32 пациентов, погибших от коронавируса.

"Этот вирус проникает в центральную нервную систему и как раз он поражает центр, который чувствует запахи", — говорит Михаил Костинов, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова.

В любом случае, история клинических наблюдений пока еще слишком коротка. Известно, что через три месяца к некоторым переболевшим запахи так и не вернулись. Что ж, возможно, вернутся через четыре или пять.

Для борьбы с вирусом главное понять и как он распространяется и, оказывается, кто его распространяет.

"Суперспредеры" — этим английским термином ученые называют особенных людей.

Фактически, речь о том, что 20% носителей инфекции ответственны за подавляющее большинство всех случаев передачи вируса — а именно, 80%. Таких индивидов, которые заражают вокруг себя максимальное количество людей, называют суперраспространители.

Есть и другой аспект, прямо противоположный. Вирусологи обнаружили, что 70% людей, зараженных коронавирусом, вообще не передавали его кому-либо еще, на них цепь заражения оборвалась.

"Это либо свойство человека, насколько у него эффективно размножается вирус, либо это стечение обстоятельств. Кто-то болеет дома, а кто-то путешествует в самолёте, едет в поезде", — размышляет Александр Лукашев.

Пытаясь выстроить цепочку заражений, эпидемиологи превращаются в детективов. Пройдя по пятам 53-летнего британского подданного в его недавнее прошлое, инфекционисты восстановили целостную картину.

"Джентльмен подхватил инфекцию на конференции в Сингапуре. Вернувшись, отправился на горнолыжный курорт во Францию, остановился там в шале. Четыре-пять человек заразились там. Затем он вернулся в Британию, где, вероятно, распространял вирус дальше. Это очень тревожный феномен –суперраспространитель", — считает Ангус Далглейш, профессор лондонского университета Сен-Джорджа.

Впрочем, феномен был открыт довольно давно.

Еще в 2011 году публиковались исследования, согласно которым меньшинство виновно в заражении большинства — разными болезнями, например, малярией. Ученые назвали тогда это "правилом 80-20". Таким образом, свои суперраспространители были в каждой эпидемии, с которыми сталкивалось человечество.