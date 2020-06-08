Крымские власти сняли запрет на работу санаторно-курортной сферы

Санатории и гостиницы Крыма начнут принимать местных жителей с 15 июня. Соответствующее распоряжение подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Уточняется, что местными жителями считаются не только граждане, зарегистрированные по месту жительства, но и прибывшие на отдых и вставшие на учет по месту назначения. Руководители санаториев и домой отдыха в свою очередь обязаны будут придерживаться ряда условий. В частности, проведение профилактических и контрольных мероприятий по коронавирусу, а также в случае выявления ковид-инфицированных оплачивать проживание их в обсерваторе.

Как сообщает "Вести Севастополь", с 15 июня разрешается посещать бассейн и тренажерный зал, но в индивидуальном порядке. Следующие послабления станут известны через две недели.