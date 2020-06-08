Нейтральность за 5 млн. Легкоатлеты из России рискуют остаться без международных стартов

Российские легкоатлеты не смогут получить нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций до тех пор, пока Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не заплатит штраф в размере пяти миллионов долларов.



Об угрозе лишения российских легкоатлетов права на участие в международных соревнованиях сообщила Николь Джеффри из World Athletics: "Процесс ANA будет приостановлен, если штраф не будет уплачен до первого июля, все решения совета будут пересмотрены — в нашем мартовском заявлении это было четко указано", — цитирует сотрудницу пресс-службы организации ТАСС.



Напомним, что совет World Athletics обязал ВФЛА выплатить штраф за дело Данила Лысенко, когда прежнее руководство Всероссийской федерации "королевы спорта" было признано причастным к махинациям с документами спортсмена.



Ранее заявки на получение нейтрального статуса в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций подали россияне Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Алексей Федоров, Илья Иванюк, Полина Миллер, Аксана Гатауллина и Елена Соколова.