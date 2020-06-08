В регионе готов тираж бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

В Ивановской области полностью готов тираж бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию России. Тираж в 800 тысяч равен числу избирателей региона. Сегодня он из типографии передан представителям спецсвязи.

В течение трех дней бюллетени спецсвязью поступят в избирательные комиссии районов и округов. Секретарь Избиркома Ивановской области Вера Зубова подчеркнула: "Бюллетени будут двух видов — для стандартных избирательных участков и участков, где планируется использовать комплексные обработки бюллетеней. Таких два: в Октябрьском и Фрунзенском районах Иванова".

Помимо бюллетеней, сообщает ГТРК "Ивтелерадио", в печать поступила памятка с разъяснениями о важности поправок в главный документ страны. С текстом можно будет ознакомиться на территориальном избирательном участке.