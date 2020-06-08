Переход на грани срыва. ЦСКА рискует остаться без Вагнер Лава

Бразильский нападающий Вагнер Лав может не вернуться в московский ЦСКА. Сделка по приобретению игрока находится под угрозой срыва. Новых боссов "армейцев" смущает потенциальное приобретение.



Как сообщает Спорт24.Ru, препятствием для покупки Вагнера является мнение руководства ВЭБ.РФ, недавно ставшей новым владельцем контрольного пакета акций красно-синих. В госкорпорации считают, что вложение денег в футболиста, которому 11 июля исполнится 36 лет, нерационально.



Вагнер Лав собирался переходить в ЦСКА на правах свободного агента. Ради возвращения в Россию он расторг контракт с "Коринтиансом". Однако даже этот фактор не делает его покупку совсем выгодной. Бразильцу была обещана зарплата от 500 до 800 тысяч евро плюс различные бонусы.



Напомним, что Вагнер выступал за ЦСКА в общей сложности восемь лет. Он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз завоевывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА.