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8 июня 202021:17

Коронавирус и протесты могут помочь Трампу победить в ноябре

Global Look Press

Участники акций протеста, вышедшие на улицы американских городов после гибели Джорджа Флойда, имеют нечто общее с Дональдом Трампом: они также озабочены президентскими выборами в ноябре, правда, хотят, чтобы он на них проиграл, пишет в The National Interest американский политолог Дэниэл Маккарти.

В последние 15 лет в США неоднократно появлялись оппозиционные президенту общественные движения (как правило, в ответ на политику Белого дома). Но они быстро исчезали, как только избирался новый президент. Вспомним антивоенное движение 2006 года. Оно перестало существовать, как только появилась администрация Барака Обамы. О "Движении чаепития" (или "Партии чаепития") и его призывах к сокращению государственных расходов забыли после победы Дональда Трампа. Если новым президентом станет Джо Байден, то молодые сторонники Демократической партии, скорее всего, не будут протестовать у Белого дома, когда чернокожий американец вновь погибнет от рук полицейских.

С такой же большой долей уверенности можно предсказать, что при президенте Байдене появится новая правая оппозиция. Трудно сказать, каким будет ее главный лозунг, но высока вероятность того, что после либеральной эпохи Обамы и националистического разворота Трампа оппозиция будет неоконсервативной.

Между тем, у администрации Байдена не будет недостатка в крупных событиях: посткоронавирусный мировой порядок, включая отношения с Китаем, а также посткоронавирусное будущее американской экономики. Что касается борьбы с расизмом и жестокостью в полиции, то она имеет очевидные риски. К тому же предсказуема ответная реакция правых.

 

Требования сегодняшних участников акций протестов — классический пример идеализма, который может привести к ужасающим последствиям в случае их реализации. Подобно "Партии чаепития" и антивоенному движению, лозунги движения против жестокости полицейских возможны лишь до тех пор, пока нет необходимости брать на себя ответственность за реальные политические шаги. Политика расходов, реформа полиции или, скажем, реформа здравоохранения — более сложное дело, чем шествия на улице.

Если Трамп победит в ноябре, то его второй срок, как это не покажется странным, может стать подарком для левых активистов. Это, конечно, не причина для протестующих голосовать за него и не основание для сторонников Трампа колебаться по поводу его переизбрания. Политика по-прежнему нацелена на завоевание власти; просто отсутствие власти само по себе имеет определенные плюсы. Быть в оппозиции всегда проще, чем быть у власти.

Перспективы переизбрания Трампа намного выше, чем говорят результаты последних опросов общественного мнения. Да, Байден лидирует в большинстве общенациональных опросов, но не с таким большим отрывом, как можно было бы ожидать после коронавирусного кризиса и массовых протестов. Так, проведенный Change Research и CNBC в конце мая опрос показал, что Трамп опережает Байдена в Пенсильвании на 4%, в Аризоне на 1%, одинаковое число голосов имеет в Висконсине, отстает на 3% во Флориде, на 2% в Мичигане и на 1% в Северной Каролине.

Трамп может одержать победу в Пенсильвании и на Среднем Западе во второй раз. Благодаря этим регионам Трамп стал президентом в 2016 году и может повторить этот успех в 2020 году. В Белом доме, по понятным причинам, надеются на скорое завершение пандемии коронавируса и снижение накала протестов.

В прошлые десятилетия поджоги и грабежи, точно такие же как после протестов в последние две недели, толкали избирателей голосовать за Ричарда Никсона или Рональда Рейгана. Точно так же они могут поддержать и Дональда Трампа. Поколение миллениума и более молодые американцы, основная масса протестующих, думают, что страна изменилась и их родители, дедушки и бабушки теперь, наконец, увидели истинное лицо полицейских. На самом деле у избирателей старшего поколения могут быть иные причины голосовать за Байдена: они его могут поддержать, веря, что он будет жестким и компетентным лидером.

Трамп, безусловно, может сделать молодежь и их враждебное отношение к полиции одной из тем своей предвыборной кампании. Если он победит, молодые американцы останутся в оппозиции. Если он проиграет, то протесты на улицах исчезнут, хотя у молодой элиты будет соблазн при первой возможности их повторить.

 

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