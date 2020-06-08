Найден клад в миллион долларов, в поисках которого погибли несколько человек

В США случилось событие, о котором грезили многие кладоискатели — обнаружены сокровища коллекционера и ветерана Вьетнамской войны Форреста Фенна. Авантюрист припрятал ценный сундук в Скалистых горах. Стоимость клада оценивается в более чем миллион долларов.

О находке сообщает CBS News, ссылаясь на самого Фенна. Коллекционер рассказал, что с ним связался неизвестный мужчина и объявил об обнаружении бронзового сундука. В качестве доказательства кладоискатель прислал фотографию. В числе сокровищ золотые монеты, ювелирные изделия, драгоценные камни.

По словам Форреста Фенна, неизвестный мог найти его клад благодаря стихотворению, написанному им. В строках содержатся подсказки, которые могут привести к сокровищам.



Коллекционер отметил, что ему одновременно и радостно, и грустно, поскольку поиски закончились. По словам Фенна, он спрятал клад, чтобы побудить людей погрузиться в мир дикой природы, приключений.

Некоторые в поисках сокровищах поплатились за авантюру своей жизнью. Известно по крайней мере о четырех погибших. Полиция не раз призывала Форреста Фенна прекратить задуманную им акцию.