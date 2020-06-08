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8 июня 202021:21

Из-за COVID-19 усугубятся экономические кризисы в Йемене, Иордании, Палестине

На конференции доноров правительства Йемена на этой неделе не удалось прийти к решению "крупнейшего гуманитарного кризиса", как его назвал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. И это несмотря на то, что Саудовская Аравия готова выделить $500 миллионов.

Гутерриш сказал, что Йемен "висит на волоске", его институты "находятся на грани краха", а экономика "разорвана в клочья". Из 28-30 миллионов населения 24 миллиона нуждаются в помощи. 4 миллиона жителей были перемещены. Только в этом году 110 тысяч йеменцев заболели холерой. Сезонные наводнения могут привести к вспышкам малярии и лихорадки денге. Почти половина его населения моложе 15 лет. В недавнем докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии подробно описывается негативное долгосрочное влияние конфликта на развитие детей в Йемене и других арабских странах.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам и соведущий конференции Марк Лоукок добавил, что COVID-19 "распространяется довольно быстро", в итоге ситуация становится "катастрофической".

Хотя сейчас в Йемене зарегистрировано всего 453 случая заболевания COVID-19, 103 человека уже умерли, уровень смертности составил 22,7% (в мире — 5,8%). Считается, что из-за войны и разрушенной инфраструктуры здравоохранения Йемена число инфицированных намного выше.

На конференции доноров на этой неделе, организованной ООН и Саудовской Аравией, были сделаны взносы на $1,35 миллиарда, чуть более половины взносов прошлого года.

Саудовская Аравия, активный участник гражданской войны в Йемене, обещала выделить $500 миллионов, более трети всех объявленных взносов на конференции.

Абдулла Аль Раби, руководитель Центра спасения и гуманитарной помощи им. короля Салмана (KSRelief), сказал, что помощь Саудовской Аравии будет направляться в районы, которые контролируют хуситы, которые воевали с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и которых поддерживает Иран. По сообщениям боевики-сепаратисты хути задействуют машины скорой помощи ВОЗ, перенаправляя материалы COVID-19, поставляемые ВОЗ, в свои военные больницы.

"Мы будем продолжать работать с нашими ключевыми партнерами, донорами, агентствами ООН и другими организациями, чтобы проводить необходимый мониторинг и минимизировать любые расхождения, — сказал Раби. — Мы считаем, что йеменцы в этих регионах заслуживают нашего внимания".

KSRelief, созданный в 2015 году, предоставил Йемену помощь в размере $3 миллиардов.

На конференции доноров министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что королевство предоставило Йемену в общей сложности $16 миллиардов.

Раби опроверг сообщения ООН и правозащитных групп о том, что в прошлом коалиционные силы, возглавляемые Саудовской Аравией, преднамеренно наносили удары по больницам и гражданским лицам: "Уверяю вас, Саудовская Аравия не наносила авиаударов по системе здравоохранения. Если это и было, значит, это случилось по ошибке. Мы не боимся говорить об этом в СМИ. Мы координируем свою деятельность со многими институтами ООН и не только ООН, чтобы гарантировать защиту жизненно важных структур".

Посол ОАЭ в США Юсеф Аль-Отаиба заявил, что проблема в Йемене — это уже не только и не столько действия коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, а скорее растущий раскол среди самих йеменских партий, которые "не могут прийти к согласию" по вопросу будущего страны.

В июне 2019 ОАЭ, союзники Саудовской Аравии, перестали принимать участие в боевых действиях, не считая длительных контртеррористических операций.

Раби сказал, что Саудовская Аравия, вероятно, даст больше, чем обещала. Также он ожидает, что США, которые уже выделили $225 миллиоонов до конференции, внесут еще больший вклад к концу года.

Тем временем боевики убили фотокорреспондента Набиля Хасана аль-Куати. Он стал еще одной жертвой атак на журналистов и свободу прессы воюющими сторонами в раздираемой войной стране. Аммар аль-Ашвал сообщает, что сепаратисты хути приговорили четверо йеменских журналистов к смертной казни за распространение "фейковых новостей".

Гутерриш написал в "Твиттере", что "единственным решением может быть прекращение войны". Йемен слишком большой, чтобы потерпеть крах, и без долгосрочного прекращения огня и политических перемен Йемен, Ливия и Сирия могут скатиться в хроническую нищету.

Всемирный банк сообщил, что палестинская экономика движется к тревожному спаду, находясь в и без того тяжелой ситуации из-за COVID-19.

По данным банка, в этом году сокращение экономики Палестины может составить от 7,5% до 11%. Сокращение доходов и увеличение расходов на борьбу с пандемией могут привести к увеличению дефицита бюджета Палестинской национальной администрации с $800 миллионов в 2019 году до $1,5 миллиарда в 2020 году. По прогнозам доля бедных домохозяйств возрастет до 30% на Западном берегу и 64% в Секторе Газа. Безработица среди молодежи составляет 38%. В докладе рекомендуется, чтобы Израиль и ПНА согласовали новый процесс взимания платы за выход на мост Короля Хуссейна и чтобы ПНА смягчила нормы регулирования и предприняла шаги в направлении цифровой экономики.

Израиль взимает налоговые поступления для ПНА на импортируемые товары. Рина Бассист сообщает, что Израиль не удерживает из этих налоговых поступлений выплаты ПНА семьям палестинцев, заключенных в тюрьму в Израиле или убитых во время терактов, согласно закону 2018 года. Остановка отчислений произошла из-за того, что министр обороны Нафтали Беннетт не представил требуемого отчета.

МВФ считает, что экономические перспективы Иордании "значительно" ухудшаются.

До сих пор Иордания справлялась с кризисом COVID-19. Здесь было зарегистрировано только 765 случаев заболевания и 9 летальных случаев (коэффициент смертности — 1%) при населении в 10 миллионов человек, однако экономические потери могут оказаться катастрофическими.

МВФ отмечает эти позитивные шаги, но сообщает, что "краткосрочные экономические перспективы значительно ухудшились". Ожидается, что объем производства Иордании сократится, бюджетный дефицит вырастет, государственный долг увеличится, разрыв в платежном балансе составит $1,5 миллиарда.

Уильям Кристу отмечает, что угрозы Израиля аннексировать поселения на Западном берегу и в долине реки Иордан могут оказать влияние на сотрудничество США и Иордании в области безопасности.

 

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