Серия "А" определит чемпиона Италии с помощью плей-офф, если наступит еще одна пауза

Федерация футбола Италии разработала своеобразный "план Б" на случай, если пандемия коронавируса вынудит повторно поставить национальный чемпионат на паузу. Турнир могут ждать изменения в формате.



Футбольная Серия "А" вместо стандартного формата "каждый играет с каждым" может прибегнуть к олимпийской системе навылет. Решение о принятии формата плей-офф было принято большинством голосов совета федерации, о чем сообщает ее официальный сайт.



Кроме того, FIGC дала понять, что если невозможно будет провести и плей-офф, то итоговые места в таблице будут распределены благодаря математической формуле. Без определения чемпиона.



Накануне организаторы Серии "А" сообщили о возобновлении турнира 20 июня, когда будут доигрываться перенесенные из-за пандемии мартовские матчи 25 тура. Первый же полноценный тур состоится с 22 по 24 июня. Но рестарт сезона ознаменуют полуфинальные матчи Кубка Италии 12 и 13 июня.