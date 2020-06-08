В Калмыкии нашли мертвыми мать и троих детей

В Республике Калмыкия произошел трагический инцидент, в нюансах которого придется разобраться следователям. В одном из домов города Элисты обнаружили мертвыми мать и троих ее детей.

Как сообщает Следственный комитет, ужасную находку обнаружили 8 июня. Тело 35-летней женщины и детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения нашли со множественными ножевыми ранениями.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело (убийство двух и более лиц).

Уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева рассказала, что многодетная семья на учете не состояла.

Тела на месте происшествия обнаружил отец семейства, когда вернулся домой. По его словам, дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Как сообщает ТАСС, погибшая женщина работала воспитателем в детском саду. Она была на хорошем счету как педагог.