Появилось видео с места серьезного ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

Актер Михаил Ефремов стал участником серьезного ДТП, произошедшего вечером в понедельник, 8 июня, в центре Москвы.

"Он чуть нас только что не "ушатал". И потом выскочил на "встречку", — рассказал очевидец аварии.

По предварительным данным, Ефремов мог находиться в состоянии опьянения – об этом говорят свидетели инцидента. Отметим, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.