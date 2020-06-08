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Коронавирус 3 часа назад

8 июня 202023:13 Варвара Невская

Неожиданные последствия самоизоляции

Неожиданные последствия самоизоляции

Патриаршие пруды пали под наплывом отдыхающих. Или это чудовищная усталость от карантина? Формы выражения — разные. Кто-то даже бегает нагишом по городу.

Двое — в форме, один — в неглиже. Размахивает руками, пытаясь в чем-то убедить сотрудников полиции. Мизансцена, которая оставила свидетелей в некотором недоумении. Снято у одной из центральных станций московского метро. Где абсолютно голый житель столицы решил прогуляться по шестиполосной проезжей части.

На замечания и просьбы уйти с дороги не реагировал. И на эту линию поведения не повлияла даже приехавшая патрульная машина. В итоге после небольших препирательств мужчина довольно спокойно дал себя увезти, в отличие от ставшего популярным другого столичного нудиста, который успел повредить несколько машин на парковке, прежде чем был задержан.

Такое обострение, судя по записям в соцсетях, сейчас можно наблюдать и в других российских регионах. Уже отличились Крым, Пенза и Краснодар. И каждый раз появление прохожего без одежды становится основанием как для вызова полиции, так и для того, чтобы зафиксировать всё на мобильный телефон.

За кадром остаются предположения о причинах происходящего. Самое очевидное — это следствие долгого вынужденного карантина. Впрочем, внимание очевидцев в эти дни привлекают не только экстраординарные ситуации, но и вполне обычные. Вроде массовых прогулок по городским улицам.

За время пандемии природа настолько очистилась, что в Краснодарских фонтанах завелись люди. После захода солнца популяция массово мигрирует в сторону летних террас открывшихся ресторанов. Опьяненным то ли свободой и июньской жарой, то ли банально алкоголем, по колено кажутся не только фонтаны, но и Кодекс об административных нарушениях.

За эти три долгих месяца люди словно одичали. Вырвавшись из домашнего плена, зачем-то прячутся в тоннелях московской подземки или, напротив, выходят на свет в первозданной красе. Эпицентром аномалии стали Патриаршие пруды. Десятки машин и сотни людей. Ночью на выходных здесь гуляли словно в последний раз. Эта вечеринка стихийная, и остановить стихию, кажется, ничто не в силах.

С восходом солнца лучше не стало. В паре метров от лавочки, где по сюжету Берлиоз повстречал Воланда, одни загорают, другие устраивают пикник. Из окна для гуляющих толп играет саксофонист. Такой гармонии гедонизма Москва не видела давно, хотя наслаждаются этим далеко не все.

"Вчера, когда я вышла на Патриаршие, чтобы купить продукты, действительно, не было куда яблоку упасть! Людей было настолько много, что пройти и не задеть кого-то плечом было очень сложно. Все рестораны раздавали еду на вынос, не соблюдалась дистанция, и это, конечно, вызывало некую тревогу", — говорит жительница Патриарших прудов Оксана Кухарик.

Отголоски праздника с утра обнаруживаются и на смотровой площадке Воробьевых гор, и на все еще обклеенных сигнальной лентой лавочках в Братеево. Невероятное единство народа! И не сказать, что он не боится, но и боятся уже сил нет.

Сидеть дома и правда с каждым днем все сложнее. И понять тех, кто этому сидению выражает свой однозначный протест, совсем не сложно.

"Протест, он в большинстве случаев продиктован тем состоянием внутренним, дезадаптационным, в котором оказались многие жители, например, крупных городов. То есть, люди до сих пор не понимали точку выхода, и вот вдруг она объявлена. И, конечно, многие решительно следуют такому импульсу, как нарушить все правила, все границы", — поясняет клинический психолог Артур Гараганов.

Нарушить все правила и границы, будто бы мстя коронавирусу за долгие дни ограничений. Однако и вирус, увы, все еще может нанести свой ответный удар. Руководитель клиники Роман Пиямов советует: "Придерживаться санитарных норм стоит! Все таки стоит при большом скоплении людей носить маску. Пока мы выходим из дома, мы не знаем, кто чем болен, переболел и так далее. Начинаем скапливаться в торговых центрах, магазинах. Все-таки надо быть пока что внимательнее и бережливо относиться к своему здоровью".

Хоть и кажется, что самое страшное позади, важно помнить, что возможным это стало как раз потому, что все это время мы оставались дома.

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