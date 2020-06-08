В Ираке разбился самолет С-130 ВВС США

При посадке на военной базе Эт-Таджи, расположенной на территории Ирака, потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130 ВВС США.

Информацию о происшествии распространил телеканал Sky News Arabia, со ссылкой на источники в иракских службах безопасности. Данных о том, сколько людей было на борту, а также о грузе пока не поступало, передает ТАСС.