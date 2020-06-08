Время доморощенных экспертов: известная оппозиционерка насмешила Рунет с оценкой новой снайперской винтовки

Интересную реакцию спровоцировали новости о создании в России снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на дистанции до семи километров. Казалось бы, как минимум, занятная и перспективная разработка. Однако и здесь нашлись недовольные. Причём недовольные — с любопытными нюансами.

Вот, скажем, небезызвестная в определённых кругах Кира Ярмыш, судя по всему, решила высмеять отечественных оружейников. Задаётся у себя в "Твиттере" вопросом: дескать, зачем вообще нужна такая винтовка, если геометрическая дальность горизонта составляет лишь четыре километра семьсот метров.

Здесь же — характерные интонации. Мол, неужели пуля будет лететь по искривлённой траектории и "загибаться за земной шар?" Всё это, с одной стороны, под соусом хорошего знания физики. С другой — нетрудно разглядеть явную претензию на сарказм.

Вот только заход на троллинг госпоже Ярмыш явно не удался. И более того — саму её в ответ моментально затроллили даже преданные подписчики. Видимо, не так уж хорошо у бывшей участницы интеллектуального шоу с общими знаниями.

И это мягко сказано. Пойдем по порядку. Во-первых, дама изначально все неправильно поняла. Новейшее изобретение российских оружейников. Максимальная дальность стрельбы — 7 км! После этой цифры, судя по всему, госпожа Ярмыш текст новости читать не стала. А зря. Компания-производитель специализируется как раз на таких дальнобойных винтовках. Именно их продукт "Сумрак" уже три года удерживает рекорд дальности снайперского выстрела: 4200 метров. Новая модель, как заявляется, сможет в теории показать результат в полтора раза лучше. Но именно что в теории. 7 км — это так называемая рекордная дальность. В условиях реальной спецоперации такие выстрелы даже пробовать никто не станет. Но и "рабочая дальность" у DXL-5 будет значительно выше, чем у любых аналогов.

"Благодаря вот этому новому оружию, потолок практической стрельбы ощутимо поднимется. Если сейчас он составляет около 2-х километров, то сейчас он поднимется до 3-х километров", — заверил Владислав Лобаев, основатель оружейной компании Lobaev Arms.

Но значит ли это, что выстрел на 7 километров невозможен? Отнюдь. Даже как-то неловко объяснять такие элементарные вещи, но ради госпожи Ярмыш придется. Линия горизонта — это вещь субъективная, зависящая от наблюдателя. Откроем нашей героине страшную тайну: если подняться выше -- будешь видеть дальше! Если снайпер лежит на ровном лугу, то видит от силы километр вокруг себя. Но стоит подняться всего на 5 метров над поверхностью земли (а это — минимальная высота стандартной караульной башни), и уже линия горизонта отдаляется на нужные нам 8 с лишним километров! Вроде бы, шах и мат. Но Ярмыш решила продолжить партию. После позорной публикации, она назвала критиков "существами с интеллектом на уровне улитки", заявила, что решила углубиться в тему. И внимание — за сутки изучила науку баллистику. Оставшись, конечно же, при своем мнении.

"При стрельбе на 7 км невозможно учесть все условия: ветер, атмосферное давление, деривацию (отклонение вращающейся пули после выстрела), температуру и вращение Земли. Даже если точно рассчитать их к началу выстрела, к его концу они могут измениться", — не унимается Ярмыш.

И снова огорчим новоиспеченного эксперта. Во-первых, скорость вращения Земли — вещь постоянная. Она не меняется. И её, как и значение деривации, снайперы легко рассчитывают с помощью специальных калькуляторов. Что до остальных показателей, то да, на полет пули они влияют. Ведь снаряды всегда летят по параболе. Например, в случае с тем же рекордным выстрелом траектория поднималась аж на 300 метров. Чтобы выстрелить на 7 км нужен еще больший подъем. А это значит, что на пути пули и правда будут меняться давление, температура и ветер. Но случайным ли образом? Разумеется, нет. Метеопараметры можно и измерить, и спрогнозировать. Реальные стрелки говорят: ничего невозможного в выстреле на 5, 6 и даже 7 километров — нет. Конечно, нужно будет подготовиться, и это станет настоящей проверкой мастерства. Но игра стоит свеч. Подтвердив заявленные характеристики винтовки, можно будет с доказать: с ними в руках российские снайперы получат неоспоримое преимущество в бою.

Это уже контрснайперская борьба. Мы разрываем дистанцию с вражеским снайпером, исходя из того, что у него такой винтовки нет. У него дальность максимум – 1400-1500 метров. А мы отодвигаемся от него на 2 — 2.5 километра. То есть, мы можем с большей безопасностью для себя поражать снайперов противника. Впрочем, до этого пока далеко. Компания производитель еще не определилась с типом патрона, поработать нужно и над оптикой. Первый рабочий прототип рассчитывают получить в следующем году. Собственно, только тогда и станет ясно, на что она на самом деле способна.