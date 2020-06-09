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Аварии и ДТП 1 час назад

9 июня 202000:11

"Точно никто не умер?" – очевидец снял на видео Михаила Ефремова сразу после ДТП

Youtube.com

Свидетель аварии с участием Михаила Ефремова, произошедшей вечером в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце в Москве, запечатлел актера в первые минуты после ДТП.

 

Как сообщалось ранее, Ефремов, ехавший на внедорожнике Grand Cherokee, выскочил на полосу встречного движения и врезался в другой автомобиль. Момент столкновения зафиксировала камера уличного наблюдения.

В результате инцидента пострадал водитель встречного авто – как сообщает ТАСС, мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы переломы бедра, ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.

Источник агентства отметил, что в отношении Ефремова может быть возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Очевидцы утверждают, что актер находился в состоянии сильного опьянения. Сотрудники полиции задержали Ефремова и направили его на медицинское освидетельствование.

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