В Кашире начал работу ультрасовременный комплекс по переработке мусора

В Московской области заработал современный комплекс по переработке отходов. Его мощность — до 300 тысяч тонн мусора в год.

450 рабочих мест, 4 смены обеспечивают круглосуточную работу предприятия. КПО "Дон", первый в России комплекс, где внедрены передовые российские и зарубежные разработки в области сортировки и переработки мусора. Без ручного труда здесь, конечно, не обходится. Но процессы максимально автоматизированы.

Новый современный комплекс по переработке отходов в Кашире способен принять на сортировку 300 тыс. тонн отходов в год. Большая часть оборудования производственных линий отечественное, обладает отличительными особенностями в организации процесса сортировки. Здесь отходы не гниют, а ядовитые фильтраты не отравляют грунтовые воды, впрочем, как и жизнь людям в ближайших населённых пунктах запахом гниения. Здесь же половина из поступающей мусора после сортировки отправится на переработку. А попадание опасных веществ в воздух или грунт полностью исключены.

Этот комплекс под названием "Дон" третий в Московской области введенный в эксплуатацию компанией "РТ-инвест" с начала 2020 года. Аналогичные — "Юг" и "Север" - уже запущены под Коломной и Сергиевым Посадом. Еще один планируют построить до конца года.

Задача перед московским регионом стоит серьезная. Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что до конца этого года в области закроют все мусорные полигоны и заменят их комплексами по переработке отходов.

Строительство и ввод в эксплуатацию перерабатывающих мощностей в условиях пандемии ограничен не был. Предприятию удалось оперативно подстроиться под обстоятельства.

Для исключительной работы подобных предприятий и улучшения благодаря им экологической обстановки, необходимо стремиться к раздельному сбору мусора на контейнерных площадках. Московская область — лидер среди регионов в этом сегменте. Но чтобы распространить опыт и на другие регионы — в правительстве приняли некоторые меры.

Теперь в Московской области работают 8 комплексов по переработке отходов. Всего же предусмотренного одиннадцать. Достроить и ввести в эксплуатацию оставшиеся обещают уже в следующем году.