Авиапроисшествие в Ираке: уточненные данные

По уточненным данным, при посадке на базе Эт-Таджи в Ираке военно-транспортный самолет ВВС США C-130 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену. В результате инцидента пострадали четверо американских военнослужащих. Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение.

В штабе операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, авиапроисшествие привело к повреждению фюзеляжа самолета и небольшому возгоранию, которое было оперативно ликвидировано прибывшей на мето пожарно-спасательной командой., передает ТАСС.

Пострадавшие госпитализированы, полученные ими травмы опасности для жизни не представляют. Подчеркивается, что инцидент не связан с действиями противника.