Москва возвращается к жизни в обычном режиме

Во вторник, 9 июня, в столице заработают салоны красоты и ветеринарные клиники, в театрах и цирках разрешат проводить репетиции, а ездить по городу можно будет без электронных пропусков. Власти подчеркнули, что это первый этап снятия ограничений. Когда запустят следующий?

Москва возвращается к привычному ритму жизни, власти столицы продолжают постепенно снимать ограничения. Теперь жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Такие послабления, наконец, стали возможны — динамика по заболевшим коронавирусом в Москве снизилась. По словам мэра, этот результат — общая заслуга как врачей и эпидемиологов, которые работали буквально на износ, так и москвичей, чья задача была предельно проста — беречь себя, оставаться дома.

"Начиная с 30 марта ни одного резкого, неадекватного всплеска активности не было. Это означает, что в подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли предписания и ограничительные требования. В результате общих усилий и врачей, и горожан нам удалось миновать катастрофу", — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Снимать ограничения постепенно — важнейшее условие выхода из эпидемии, чтобы не нарушить хрупкое равновесие и не откатиться назад. Уже с 12 мая заработали промышленные предприятия, зашумели стройки, с 1 июня открылись почти 50 тысяч магазинов непродовольственных товаров. Распахнуты двери столичных храмов и церквей. Сотни тысяч людей вернулись на работу. Теперь Москва переходит к очередному этапу. Московский градоначальник уточнил в своем видеообращении: "С завтрашнего дня, 9 июня, могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяется ограничение на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться киностудии, общественные организации, научные институты".

График поэтапного возвращения к работе городских организаций уже утвержден, однако условие прежнее — сохранять эпидемиологическую безопасность и выполнять санитарные требования. Уже во вторник театры, цирки, концертные залы смогут проводить репетиции. Для посещения откроются кладбища столицы — все это время они работали только для траурных процессий. "Через неделю, 16 июня, будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские контры, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу", — рассказал Сергей Собянин о дальнейших планах.

Также с 16 июня ждут посетителей музеи, галереи и зоопарки, но пока только по электронным билетам. И наконец — кафе и рестораны. Их столичные власти откроют в два этапа. Через неделю работать начнут летние веранды, а с 23 июня — весь остальной общепит. В этот же день откроются фитнес-клубы и бассейны, по Москве-реке пойдут трамвайчики, а родители смогут отвести ребенка в детский сад, в том числе, негосударственный.

Мэр Москвы также сообщил: "И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий: 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — качать мускулы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы".

Решение о снятие остальных ограничений примут дополнительно. Но то, что происходит уже сейчас, как подчеркнул мэр, — общая победа: "Не будем забывать о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуация и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению к полноценной жизни. Свой личный вклад в эту борьбу по-прежнему может внести каждый — продолжить соблюдать меры безопасности".